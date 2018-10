Zara Leola Rilis Single Get Down Si Anak Remaja Pemberani Anti Bully

Zara Leola melakukan foto shoot untuk sampul video kilp lirik terbarunya berjudul Get Down.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Berani, merupakan kata yang mudah diucapkan, namun belum tentu mudah untuk dilakukan.

Perlu niat dan tekad untuk menjadi pemberani, seperti yang ingin disampaikan oleh Zara Leola melalui lagu terbarunya berjudul ‘Get Down’.

Tujuan Lagu ini dibuat untuk memberikan pesan kepada pendengar agar menjadi seseorang yang pemberani.

“Lagu Get Down itu menggambarkan tentang anak-anak muda yang harus menjadi pemberani and being brave.” ujar Zara, dari rilis Musica Studio yang diterima Tribun Jabar, Jumat (26/10/2018).

Lagu Get Down sendiri merupakan ciptaan dari Nutyas Surya Gumilang atau akrab disapa NSG. Agar lagu Get Down kian sempurna, NSG juga dibantu oleh Willy Winarko untuk bagian materi musik Rap.

• Live Streaming French Open 2018, Marcus Gideon-Kevin Sanjaya Berjuang Masuk Final

• Ratna Sarumpaet Tak Nafsu Makan dan Jatuh Sakit, Kuasa Hukum Ajukan Tahanan Kota

• Ratusan Anak-anak Sekolah Dasar di Bandung Antusias Mengikuti Gramedia Science Day

Selain menciptakan lagu tersebut, NSG pun juga berperan langsung sebagai Produser musik dan video klip pada lagu Get Down.

“Alasan kenapa lagunya itu keren banget karena Om NSG lah yang memproduseri dan yang membuat lagunya," kata Zara.

Kerjasama NSG dan Willy Winarko ini menghasilkan sebuah karya yang terinspirasi dari semangat remaja dan anak muda masa kini, yang dinamis dan penuh suka cita.

NSG mengatakan, lagu Get Down itu sangat memancarkan energi positif dan keceriaan khas anak-anak remaja bersama teman temannya.