Pencinta Dimsum? Ini 3 Tempat Makan yang Menawarkan Menu Dimsum All You Can Eat Murah di Bandung

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dimsum dikenal sebagai makanan yang memiliki variasi cukup banyak dengan proses kematangan yang berbeda-beda.

Proses pembuatan dimsum itu bermacam-macam ada yang dikukus (steam) hingga digoreng.

Di Kota Bandung, kehadiran dimsum sudah banyak ditemui di beberapa tempat, umumnya tersedia di restoran hingga kafe.

Bagi Anda yang ingin mencicipi menu dimsum sepuasnya dengan harga terjangkau, meluncur saja ke tiga tempat makan ini:

1. Harris JB.

Dimsum di Harris JB. (Tribun Jabar/Fasko Dehotman)

Harris JB berlokasi di Jalan Ciumbuleuit 50-58, Kota Bandung.

Patokan lokasinya, tepat berada di dekat area lobi Hotel Harris Ciumbeleuit.

Di sini, tersedia aneka menu dimsum yang bisa disantap sepuasnya (all you can eat) dengan harga Rp 99 ribu aja, lho!

Menu dimsum yang tersedia ada yang dikukus (steam) hingga digoreng, masing-masing terbagi dalam 10 macam dimsum.

