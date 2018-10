Datangi SMPN 1 Soreang untuk Edukasi Pentingnya Sarapan, Pemain Persib Ini Disambut Histeris

Tim Persib Bandung ke kampus SMPN 1 Soreang ini bertujuan untuk meet and greet sekaligus coaching clinic bersama tim sepak bola SMPN 1 Soreang.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Siswa-siswi SMPN 1 Soreang Kabupaten Bandung tampak histeris saat kedatangan pemain Persib Bandung, Tantan dan Persib U-19 Beckham Putra Nugraha di halaman sekolah mereka, Sabtu (20/10/2018).

Kedatangan para pemain persib ke kampus SMPN 1 Soreang ini bertujuan untuk meet and greet sekaligus coaching clinic bersama tim sepak bola SMPN 1 Soreang yang digagas oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dalam acara Indomie Goes to School dengan tema 'Sebarkan Sepiring Semangat Sarapan Indomie Goreng'.

Muhamad Aryadinara (15), salah seorang murid SMPN 1 Soreang tampak antusias menyambut kedatangan salah satu pemain persib ini.

Arya mengaku senang dapat bertemu langsung dengan sang idola.

"Iya senenglah, karena biasanya hanya melihat di TV, sekarang bisa bertemu langsung. Sekaligus bisa belajar langsung main bola," ujarnya di lokasi.

Tim sepakbola sekaligus para anggota ekstrakulikuler sepakbola SMPN 1 Soreang ini tampak antusias mengikuti coaching clinic yang dipimpin langsung oleh kedua pemain persib ini.

Sesi coaching clinic sendiri dilakukan di lapangan utama sekolah dan ditonton oleh ratusan siswa dan para guru.

Jajang Hermawan , guru SMPN 1 Soreang, menuturkan bahwa siswa-siswi sangat antusias terhadap kehadiran para pemain persib tersebut.

