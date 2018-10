Wow! V BTS jadi Pria Tertampan Sejagat Versi Famous STAR 101, Justin Bieber dan Harry Styles 'Lewat'

TRIBUNJABAR.ID - Member BTS, Kim Tae-hyung atau akrab disapa V BTS mendapat predikat sebagai pria tertampan sejagat 2018 versi Famous STAR 101.

Diketahui, Famous STAR 101 merupakan situs entertainment di Amerika Serikat.

Dilansir Tribun Jabar dari Koreaboo, V BTS mendapat total 6,2 juta suara dari 10 kandidat yang telah dipilih.

Ia mengalahkan Justin Bieber, Sehun EXO, Alden Richards, hingga Harry Styles.

V BTS (Twitter/vpdland)

Daftar 10 Pria Paling Tampan di Dunia 2018 (Top 10 Most Handsome Men in The World 2018) ini dirilis pada 1 Oktober 2018 lewat jejaring YouTube. Berikut daftar selengkapnya.

1. V BTS (Korea Selatan)

2. Alden Richards (Filipina)

3. Justin Bieber (Kanada)

4. Sehun EXO (Korea Selatan)

5. Lu Han (China)