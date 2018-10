Yuk Isi Halloween dengan Ketegangan Goosebumps 2 Haunted House di Trans Studio Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dalam rangka memeriahkan Halloween, Trans Studio Bandung (TSB) dan Sony Pictures menyajikan even khusus bertajuk Goosebumps 2 Haunted House.

Even tersebut diselenggarakan di dalam TSB, Jalan Gatot Subroto, Bandung, pada 5 Oktober 2018 hingga 4 November 2018, dimulai pukul 10.30 WIB.

Anggit Adiyana, Admin Marcom TSB, menuturkan, even tersebut diadaptasi dari film Goosebumps 2 Haunted House yang akan segera tayang di bioskop tahun ini.

Anggit menjelaskan, Goosebumps 2 Haunted House menceritakan tentang para monster di dalam buku yang menjadi hidup saat berada di dunia nyata.

"Tak kalah menariknya, Goosebumps 2 Haunted House juga di desain menjadi salah satu wahana yang cukup mencekam, serta didukung dengan beberapa spesial efek diantarannya bubble, dry ice, suara, cahaya dan masih banyak lagi," ujar Anggit kepada Tribun Jabar, ditemui di Trans Studio Bandung, Selasa (9/10/2018) siang.

Saat memasuki Goosebumps tersebut, pengunjung diajak menyusuri labirin kelam yang akan membawa pengunjung merasakan sensasi masuk ke dalam film Goosebumps 2.

Di dalam labirin ini, pengunjung juga berjumpa dengan karakter-karakter Goosebumps yang akan membuat pengunjung merasakan pengalaman yang tidak terlupakan, sambil berpetualang menyusuri sebuah rumah tua.

