Ini Kata Fitriani dan Bunga, Dua Mojang Peserta Pemecahan Rekor Muri Berbusana Batik di Gedung Sate

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Raden Fitriani (19) tampil cantik mengenakan pakaian tradisional bermotif batik.

Motif batik berwarna emas pada roknya, terlihat serasi dengan atasan pakaiannya yang berwarna merah.

Perempuan asal Cimahi ini merupakan peserta sekaligus pengisi acara pada acara bertajuk 'Pemecahan Rekor Muri Semarak Berbusana Batik DPD Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (Perwira)', di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (9/10/2018).

Ini Cara Mengetahui Last Seen WhatsApp yang Disembunyikan, Ketahui deh Aktivitas 'Si Doi' https://t.co/XEc41MpUbr via @tribunjabar