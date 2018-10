Pemain Termahal Liga 1 Bernilai Rp 13 Miliar, Ini Orangnya

TRIBUNJABAR.ID - Masyarakat Indonesia tentu saja penasaran siapa pemain Liga 1 2018 yang harga atau gajinya paling mahal?

Pihak CEO PT Liga Indonesia Baru (LIB), Tigorshalom Boboy, pun mengungkapkan pemain tersebut.

Data tersebut ia dapat berdasarkan laporan besaran gaji yang diberikan setiap klub kepada PT LIB sebagai operator Liga 1 2018.

Saat ditanya BolaSport.com beberapa waktu lalu, Tigor mengiyakan bahwa pemain termahal di Liga 1 2018 adalah gelandang Bali United, Brwa Nouri.

Ini Cara Mengetahui Last Seen WhatsApp yang Disembunyikan, Ketahui deh Aktivitas 'Si Doi' https://t.co/XEc41MpUbr via @tribunjabar