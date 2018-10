Pambangunan Masjid Pemkot Cimahi Akhirnya Dilanjut, Ditargetkan Selesai Akhir Tahun 2018

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi saat ini sudah mulai melanjutkan pembangunan tahap kedua masjid yang dibangun pemerintah di Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi.

Berdasarkan Pantauan Tribun Jabar, Selasa (9/10/2018), sejumlah pekerja terlihat tengah bekerja untuk melanjutkan pembangunan masjid tersebut dengan memasang sejumlah material bangunan.

Saat ini pemasangan besi hingga pondasi masjid telah selesai dibangun dan progres pembangunannya sudah mencapai 55 persen.

