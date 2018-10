Awal Bulan, Ayo ke Pameran IAPE, Hadir Kembali di Bandung untuk ke-5 Kalinya.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pameran mesin dan produksi pakaian Indonesia Apparel Production Expo (IAPE) akan kembali hadir di Bandung untuk ke-5 kalinya.

Kota Bandung merupakan kota terakhir dari rangkaian Roadshow IAPE 2018. Sebelumnya, IAPE telah sukses dilaksanakan di Kota Solo dan Surabaya.

IAPE 2018 Bandung akan diselenggarakan di Bandung Convention Center, tanggal 4-7 Oktober 2018. Setiap harinya, pameran akan buka mulai jam 10.00 hingga 19.30 WIB.

Pameran IAPE ini akan menyajikan proses produksi berbagai macam jenis pakaian dan aksesoris pendukung (sepatu, topi, dan lain sebagainya) mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari bahan kain hingga produk jadi, mulai dari proses desain hingga proses produksi, sehingga di pameran ini akan tersaji rantai model bisnis yang komprehensif.

Pameran Indonesia Apparel Production Expo (IAPE) merupakan event yang spesial bagi para pelaku usaha dibidang Industri Produksi Pakaian, antara lain di dunia Garment, Konveksi, Sablon, dan Digital Printing Textile.

Pameran ini juga akan menjadi business hub yang akan mempertemukan seluruh stakeholder di bisnis produksi pakaian, juga penting untuk dikunjungi oleh para pelaku usaha industri kreatif, desainer fesyen, entepreneur, dan para pelajar/mahasiswa yang ingin mendapat manfaat dan peluang di bisnis produksi pakaian.

Pameran ini juga disemarakkan dengan adanya rangkaian acara pendukung, misalnya seperti workshop oleh praktisi dan komunitas sablon, berbagai talkshow dan seminar, live demonstration, dan beragam lomba yang dapat diikuti oleh pengunjung pameran.

Pameran Indonesia Apparel Production Expo (IAPE) ke-5 di Bandung ini sangat penting dikunjungi oleh masyarakat Bandung, karena

-. The one and only Exhibition. Pameran IAPE ini merupakan pameran satu-satunya dan terbesar di kawasan Jawa Barat yang akan menghadirkan berbagai macam peralatan pendukung (mesin dan Bahan) Produksi Pakaian, diantaranya :

-.Mesin dan bahan Garment - Konveksi – Sablon dan Digital Printing Textile dengan teknologi terbaru yang sangat bermanfaat untuk pengembangan usaha dan peningkatan kualitas.