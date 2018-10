Jefri Nichol Harapkan Dapat Peran yang Merubah Fisiknya, Termasuk Karakter Botak?

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Jefri Nichol mengaku siap merubah penampilannya untuk peran yang akan dijalaninya.

Jika biasanya Jefri Nichol dikenal dengan perannya yang menjadi remaja SMA dan terlibat dalam film drama percintaan, namun ternyata Nichol berharap bisa memerankan film yang berbeda.

Pemeran Gema di film Something In Between ini mengatakan jika ada beberapa peran yang Ia incar, terutama peran yang bisa merubah fisik dirinya.

"Aku ingin nyoba dapet peran dengan berat badan hingga 100 kg, atau jadi tentara yang rambutnya botak," ujar Nichol di Jalan Merdeka No No 56, Minggu (30/9/2018).

Nichol mengatakan, ia merasa siap untuk mencukur rambutnya untuk merubah fisiknya.

"Udah siap banget botakin rambut," ujarnya mantap.

Pria kelahiran Jakarta 19 tahun lalu ini sejak awal mendapatkan peran sebagai pria yang romantis.

Akting Nichol yang berhasil membuat kalangan wanita milenial ini baper justru membuat sosoknya makin membuatnya semakin tergila-gila.

Nah, jika Nichol berubah jadi botak, kira-kira penggemar wanitanya masih ngefans sama Nichol nggak ya?

