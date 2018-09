Ngefans sama Jefri Nichol? Yuk Datang Ke Meet And Greet Film Something In Between Siang Ini!

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bagi para milenial, nama Jefri Nichol tentu sudah tidak asing lagi di dengar. Artis asal Jakarta ini bisa dikatakan memiliki penggemar yang cukup banyak dan kehadirnnya selalu dinantikan di berbagai kota di Indonesia.

Memiliki wajah yang tampan dan tampak kalem, Jefri Nichol memang dikenal selalu ramah dengan penggemarnya.

Nah, apakah Anda salah menjadi salah satu bagian dari penggemar Jefri Nichol? Jangan sampai lewatkan kesempatan emas di hari libur ini ya, karena Jefri Nichol akan datang ke Bandung siang ini.

Tak sendirian, Jefri Nichol akan datang bersama Amanda Rawles dan Naufal Samudra di Empire XXI Bandung Indah Plaza, Minggu (30/9/2018).

Informasi ini Tribun Jabar dapatkan dari tim film Something In Between, ketiga artis muda ini akan meet and greet dan nonton bersama penggemarnya di Bandung.

Film yang disebut-sebut sebagai film yang paling beda dari Jefri Nichol dan Amanda Rawles tentu saja membuat penasaran para penggemar film mereka berdua.

Nah bagi Anda yang belum nonton filmnya, jangan sampai ketinggalan yaa gelaran meet and greet film Something In Between.