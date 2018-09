Jangan Lewatkan Festival Musik Jazz di Bandung, Ada Gugun Blues Shelter dan Musisi Ternama Lain

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG- The Papandayan Jazz Festival (TPJF) kembali menyelenggarakan festival musik jazz ke-4 bertajuk “Have Fun Go Jazz", di The Papandayan Hotel, Jalan Gatot Subroto No 83, Kota Bandung.

Festival yang menghadirkan musisi-musisi jazz terkemuka, baik lokal maupun internasional ini, akan digelar 4 Oktober 2018.

Berbeda pada tahun sebelumnya, TPJF ke-4 kali ini hanya diadakan selama tiga hari berturut-turut, menghadirkan musisi jazz dan blues ternama.

Mereka di antaranya Gugun Blues Shelter, 3 Generation of Jazz Guitar (Tohpati, Oele Pattiselanno, & Tic), Didiet Violin Combo, David Manuhum Project, Mareomarche, Jon Kastella, Madame & Toean, serta New Blood.

Mereka tampil pada hari pertama, 4 Oktober 2018.

• Dedi Mulyadi Siap Boyong Jokowi ke Rumah Janda-Janda Tua di Jawa Barat

• Kapolrestabes Bandung minta Hentikan Cyber War Jelang Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta

Pada hari kedua, 5 Oktober 2018, Anda akan dimanjakan oleh penampilan dari RAN, Dwiki Dharmawan, 4 Basist, KSP, Blue Ocean Project, 57 Kustik, Big Chord, Sandi Winarta, Nadine The Acoustic Trio, Dion Subiyakto feat Mergie Segers, dan D’Jazz Music School.

Lalu hari terakhir, 6 Oktober 2018, yang akan tampil adalah Isyana Sarasvati, Yuri Mahatma, Elfa’s Singers, Sri Hanuraga Trio, Agis Kania, Prass, Dhira Bongs, dan Curly & Me.

Bobby Renaldi, General Manager The Papandayan hotel, yakin Gelaran TPJF 2018 Have Fun Go Jazz akan menorehkan kesuksesan seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Tentunya bulan Oktober nanti, menjadi bulan para pecinta musik jazz dan blues, untuk menikmati penampilan musisi-musisi favorit mereka di Bandung," ujar Bobby Renaldi dalam konferensi pers di Martin Lounge Hotel Papandayan Bandung, Jumat (21/9/2018) malam.