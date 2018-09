Dede Richo Sempat Menarik Perhatian Juri Indonesian Idol, Sebelum Menjadi Bandit

TRIBUNJABAR.ID - Nama Dede Richo (29) pernah harum ketika ia melaju ke babak workshop Indonesian Idol 2008. Penampilan Dede Richo terbilang gemilang, langkahnya tak terhentikan hingga di babak sembilan besar.

Saat itu, Dede Richo harus bersaing dengan Kunto Aji dan Aris yang akhirnya keluar sebagai pemenang. Berikut perjalanan Dede Richo di Indonesian Idol 2008.

Babak Workshop

Di babak workshop pertama, Dede Richo membawakan lagu 'Munajat Cinta' milik grup band The Rock. Dede Richo dinyatakan lolos hingga ke babak workshop kedua.

Sayangnya ia tak lolos. Namun, Dede Richo diminta kembali bersaing di babak Prelaga dan Wildcard. Nama Dede Richo pun dinyatakan aman dan masuk ke babak spektakuler bersama 12 finalis lainnya.

Babak Spektakuler

Di babak Spektakuler, persaingan antara finalis semakin ketat. Pada Spektakuler pertama Dede Richo membawakan lagu 'Pupus' dari Dewa 19.

Namanya dinyatakan aman. Spektakuler kedua, Richo membawakan 'Hey Gadis' milik grup band Samsons.

Berikutnya, di Spektakuler ketiga, Richo membawakan lagu milik grup band Slank berjudul 'I Miss You but I Hate You'. Namun kali ini posisi Dede Richo sempat dinyatakan tidak aman.

Nama Dede Richo berada di tiga terbawah bersama Kunto Aji dan Thefanie Florina. Thefanie lah yang akhirnya harus pulang. Spektakuler keempat, Richo membawakan lagu milik Padi berjudul 'Begitu Indah'.

Namanya kembali masuk dalam tiga terbawah bersama Gisella Anastasia dan Elizabeth Putri Estrya. Kali ini Dede Richo harus pulang.

Selepas dari Indonesian Idol, nama Dede Richo sudah tak pernah lagi terdengar hingga pada Selasa (18/9/2018), Dede Richo dan kakaknya Deni Fredla Ochrels dicokok polisi di kontrakannya di bilangan Rawa Kucing, Sewan Neglasari, Tangerang.

Richo ditangkap dengan tuduhan telah mencuri dengan modus memecahkan kaca mobil dan menggasak barang-barang di dalamnya. Bahkan, karena berusaha kabur, polisi terpaksa melepaskan timah panas yang mengenai kaki kanannya.

Terakhir, Richo dan kakaknya, Deni, membobol mobil milik Lakshmana Yoza yang terparkir di sebuah restoran ayam goreng cepat saji di bilangan BSD, Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan. (Kompas.com/Dian Reinis Kumampung)

