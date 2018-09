Ridwan Kamil Bertemu Sandiaga Uno, Ngopi dan Selfie Bareng, Emil: Kami Damai-damai Saja

TRIBUNJABAR.ID - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memamerkan potret kebersamaannya dengan bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, di Instagram pribadinya, Jumat (15/9/2018).

Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno tampak sedang selfie, keduanya tersenyum sambil menatap ke arah kamera ponsel yang dipegang sang mantan wakil gubernur DKI Jakarta.

Berdasarkan keterangan unggahan yang ditulis Ridwan Kamil, ia bersama Sandiaga Uno tengah menikmati kopi bersama.

Selain itu, pria yang akrab disapa Kang Emil itu menjelaskan, hubungannya dengan Sandiaga Uno baik-baik saja.

Ridwan Kamil menambahkan, ia dan Sandiaga Uno saling menasihati satu sama lain.

Baca juga:

- Janji Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Revitalisasi Kalimalang, hingga Buka Jalur Kereta Api Baru

- Terjebak di Dalam Toilet, Ridwan Kamil Bisa Keluar Pakai Cara McGyver

- Ridwan Kamil Janji Percantik Sungai, Danau, Pantai di Jabar agar Jadi Destinasi Wisata Gratis

- 4 Gagasan Ridwan Kamil Seusai Menjabat Gubernur Jawa Barat, Akan Sulap Kalimalang Bak Sungai Seoul

"Sementara yang lain sibuk menafsir berita, kami mah malah damai-damai aja. Saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran, dengan seruput kopi Jawa Barat yang juara. Hatur Nuhun. #anginmalam," tulis Ridwan Kamil.

Unggahan Ridwan Kamil (instagram/ridwankamil)

Hingga berita ini diterbitkan, unggahan Ridwan Kamil tersebut mendapat lebih dari 313 ribu likes dan 7 ribu komentar.

Selain Ridwan Kamil, Sandiaga Uno pun mengunggah momen kebersamaannya dengan Gubernur Jawa barat itu di media sosial.

Sandiaga Uno menjelaskan, ia dan Ridwan Kamil tidak bermaksud saling menyerang dan hubungan mereka baik-baik saja.

"Kita literally fine-fine aja kok. So, please jangan ada lagi ya yang mengadu my statement and Kang Emil di media which is no maksud untuk saling serang. Gimana kang @ridwankamil, bahasanya udah cukup Jaksel belum?," tulis Sandiaga.