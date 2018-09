Inilah Alasan Reza Arap Tutup Channel YouTube, Padahal Penghasilannya 'Wow' Banget, Lihat Rinciannya

TRIBUNJABAR.ID - Reza Oktavian alias Reza Arap tengah menjadi perbincangan karena keputusannya.

Ia menutup channel YouTube setelah kurang lebih tujuh tahun aktif di situs berbagi video online tersebut.

Berdasarkan unggahan video di Instagramnya, alasan Reza Arap tutup channel YouTube karena ingin fokus pada kehidupan 'nyata'.

Dalam video itu juga Reza mengatakan bahwa perjalanannya di YouTube dirasa sudah cukup.

"I think that enought for me (Saya rasa sudah cukup untuk saya), guys," ujar Reza Arap.

"I think my time has done on YouTube (Saya rasa waktu saya di YouTube sudah selesai)," sambungnya.

Reza Arap mengungkapkan, menutup channel YouTube adalah satu keputusan besar dalam hidupnya.

Bagaimana tidak, ia bisa mendapatkan banyak hal, khususnya materi selama aktif menjadi YouTuber.

"Gue mau fokus ke e-sports gue. Gue mau fokus ke klub yang gue bangun sekarang," kata Reza Arap.

Selain itu, Reza juga mengaku ingin vakum dari media sosial untuk beberapa waktu ke depan.

"I'm going to take a rest for awhile. I don't know sampai kapan," ujarnya.

