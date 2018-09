Susunan Pemain Persib Bandung Vs Arema FC, Duet Jonez Siap Gempur Singo Edan - Live Streaming

Persib Bandung vs Arema FC

TRIBUNJABAR.ID - Laga Persib Bandung versus Arema FC diprediksi akan berlangsung sengit di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Kamis (13/9/2018).

Persib Bandung bertekad untuk merebut tahta pemuncak klasemen sementara Liga 1 2018 yang diduduki oleh Bhayangkara FC.

Sementara, Arema FC memburu kemenangan untuk bisa merangkak ke papan tengah dan menjauh dari zona degradasi.

Mengahadapi Arema, Mario Gomez menurunkan para pemain terbaiknya. Di bawah mistar, M Natshir turun mengawal gawang Persib.

Duo bek tangguh, Bojan Malisic dan Victor Igbonefo dipasang untuk memberikan kenyamanan bagi M Natshir yang ditopang oleh Ardi Idrus dan Supardi Nasir di sisi kanan dan kiri.

Di lini tengah, Maung Bandung memasang Dedi Kusnandar, Ghozali Siregar, Oh In Kyun dan Agung Mulyadi. Agung menggantikan peran Febri Hariyadi yang absen karena panggilan Timnas Indonesia.

Sementara itu, bobotoh bisa kembali menyaksikan duet Ezechiel N Douassel dan Jonathan Bauman yang menjadi andalan Pangeran Biru dalam mencetak gol.

Berikut Susunan Pemain Kedua Tim :

Persib :

M Nathsir (GK), Ardi Idrus, Bojan Malisic, Victor Igbonefo, Dedi Kusnandar, Supardi Nasir (C), Ghozali Siregar, Oh In Kyun, Agung Mulyadi, Ezechiel N Douassel, Jonathan Bauman.