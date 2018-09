Via Vallen Sampai Nangis Tak Tampil di Penutupan Asian Games 2018, Ternyata Ini Penyebabnya

TRIBUNJABAR.ID - Tak tampilnya Via Vallen pada penutupan Asian Games 2018, mengundang kehebohan di media sosial.

Hal ini disebabkan Via Vallen merupakan penyanyi theme song Asian Games 2018, berjudul 'Meraih Bintang'.

Bukan karena tak diundang panitia, Via Vallen ternyata sudah memiliki jadwal manggung yang ditentukan lebih dulu.

Via Vallen mengaku, pihak INASGOC 2 September memberikan tawaran untuk tampil pada penutupan Asian Games 2018.

Namun, Via Vallen memiliki jadwal off air di Bengkulu.

Via Vallen sebenarnya sempat meminta pihak yang mengundangnya di Bengkulu untuk menggeser jadwal, tapi itu tidak memungkinkan.

"Waktu itu Via sudah usahain ngegeser yang di Bengkulu, tapi ya pihak Bengkulunya ngomong 'jangan dong, Via ini kan memang duluan kita terus masyarakat Bengkulu juga sudah nungguin Via masa Via mau enggak datang' ya mau gimana lagi dong?" ujar Via Vallen kepada Grid.ID.

Masih dilansir Tribunjabar.id dari Grid.ID, Via Vallen pun menyayangkan tak bisa tampil lagi pada pesta olahraga bergengsi di Asia itu.

Ia bahkan mengaku sampai menangis karena menyesalkan jadwalnya yang bentrok.

"Sampai nangis ya nangis sebenarnya karena 'ya Allah kenapa sih harus barengan'. Cuma emang Via harus profesional ya Via tetap harus nyanyi di Bengkulu apapun yang terjadi," ujarnya.

Walaupun tak bisa tampil pada acara penutupan, Via Vallen tetap bersyukur karena masih bisa tampil pada pembukaan Asian Games 2018.

Selain itu, Via Vallen pun menyempatkan waktu untuk menonton penutupan Asian Games 2018 itu.

Ia bahkan memuji penampilan Afgan yang menyanyikan lagunya, theme song Asian Games 2018.

"Keren banget lah Afgan kan suaranya top banget jadi versinya beda dengan karakter Afgan jadi lebih berwarna keren," kata Via Vallen.

• Setelah Lagi Syantik, Lagu Sayang Via Vallen Dicover Boyband Korea GTI, Lagu Asian Games Pun Ada

• Super Junior Menggila pada Penutupan Asian Games 2018, Orang-orang di SUGBK Berjingkrak Berteriak

• iKon Buat Histeris Penutupan Asian Games 2018, Makin Pecah karena Lagi Syantik Siti Badriah

• Pem-bully Via Vallen Lip Sync Ternyata Orang Bayaran, Diperintahkan Agar Asian Games Berantakan