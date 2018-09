Update Nilai Tukar Rupiah Siang Ini, Rupiah Terus Melemah Rp 14.792 Per Dollar

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Nilai tukar rupiah kembali melemah pada siang ini. Senin (3/9) pukul 13.50 WIB, nilai tukar rupiah di pasar spot melemah 0,55% ke Rp 14.792 per dollar Amerika Serikat (AS).

Rupiah sempat menguat hingga level Rp 14.729 per dollar AS pada pukul 13.45 WIB tadi.

Namun, kurs rupiah tak kuat menahan pelemahan setelah rilis data inflasi Agustus.

Rupiah kian melemah meski tekanan di pasar mata uang Asia mereda. Siang ini, tinggal rupiah, dollar Hong Kong, dan ringgit yang masih melemah terhadap the greenback.

Padahal, pagi tadi, hanya mata uang yen dan peso Filipina yang menguat terhadap dollar AS.

Sementara itu, indeks dollar pun terkoreksi dari posisi pekan lalu.

Indeks yang mencerminkan nilai tukar dollar AS terhadap mata uang utama dunia ini berada di 95,11, turun dari 95,14 pada Jumat lalu.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia hari ini berada di Rp 14.767 per dollar AS, melemah dari posisi Rp 14.711 per dollar AS akhir pekan lalu.