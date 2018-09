Ariana Grande Disebut Dilecehkan, Charles Ellis Minta Maaf: Enggak Maksud Menyentuh

TRIBUNJABAR.ID - Video saat pendeta Charles Ellis III memimpin upacara pemakaman Aretha Franklin beredar di media sosial.



Dalam video tersebut sang pendeta tengah berbicara di depan banyak orang.



Kemudian, ia mengajak bicara Ariana Grande di atas panggung.



Ia merangkul dari belakang Ariana Grande.



Pendeta itu meletakkan jarinya di sekitar bagian dada sang penyanyi 'God is a Woman' itu.



Video tersebut kemudian menjadi viral dan muncul tagar #RespectAriana yang menjadi trending topic worldwide.



Tindakan pendeta Charles Ellis III itu dinilai melecehkan Ariana Grande.



Melansir dari The Guardian, Charles Ellis III meminta maaf atas tindakannya.



"Saya enggak bermaksud untuk menyentuh dada seorang wanita," ujarnya.



Charles Ellis III menjelaskan apa yang terjadi menurutnya.



"Saya tidak tahu, saya kira saya merangkulnya. Mungkin saya kelewatan, saya terlalu akrab. Saya minta maaf," lanjutnya.

ariana was a harassment victim today, this is disgusting and sadly things like this and even worse happens to women everyday all over the world, you can see how uncomfortable she gets, something MUST be done #RespectArianaAndAllWomen pic.twitter.com/qOJ3AyCUR7