Dikenal Pemberani karena Kerap Ungkap Kasus Penting, Najwa Shihab Ternyata Takut pada Dua Hal Ini

Contohnya saja, ia dan timnya pernah berhasil mengungkap Setya Novanto'>sel palsu Setya Novanto saat ikut serta di sidak Lapas Sukamiskin yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Minggu (22/7/2018).



Dalam sidak itu, Najwa Shihab mengunjungi sel yang dihuni oleh Setya Novanto.



Sel tersebut terlihat sederhana namun ada beberapa keganjilan yang terdapat di ruang tahanan tersebut.



Najwa Shihab menyoroti cat rambut dan parfum wanita yang ada di sel tersebut.



Selain Setya Novanto, Najwa Shihab juga mengunjungi Nazaruddin pada kesempatan itu.



Sama seperti sel Setya Novanto, ruang tahanan Nazaruddin pun tampak sederhana.



Najwa Shihab merasa curiga terhadap dua ruangan napi kasus korupsi tersebut.



Saat mengonfirmasi hal tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, ternyata kecurigaan Najwa Shihab terbukti.



"Itu bukan sel Nazaruddin dan sel Setya Novanto," ucap Yasonna dalam acara Mata Najwa, Rabu (25/7/2018).



Dalam acara NebengBoy season 2 episode 5, Boy William menanyakan adakah hal yang membuat Najwa Shihab takut.



"Kalau ngelihat seorang Najwa Shihab itu ya kayak Oprah. You go everywhere, ke plosok-plosoklah, ke penjaralah. Are you scare of anything?," tanya Boy.



Najwa Shihab mengatakan, tentu ada hal yang membuatnya takut.



"Apa yang membuat Kak Najwa takut?," lanjut Boy.



Najwa Shihab mengungkapkan dua hal yang membuatnya takut.



"Kalau takut aku takut kecoak, terus takut ketinggian," katanya.



Najwa Shihab juga mengatakan tidak pernah suka menaiki wahana ekstreme.



"It's so scary (serem banget)," ucapnya.



Meski memiliki dua ketakutan, Najwa Shihab mengaku tidak memiliki ketakutan saat menjalankan pekerjaannya.



"Tapi kalau soal pekerjaan, karen amemang naluri wartawan sih, maksudnya kalau wartawan kan ada yang bilang kalau lagi ada kebakaran orang lari, kita (wartawan) malah deketin. Maksudnya memang nalurinya seperti itu," ujarnya.



Pembawa acara Mata Najwa itu mengaku belum pernah dilatih khusus menjadi wartawan tetapi ia sudah menjalani pekerjaan sebagai jurnalis bertahun-tahun.



Najwa Shihab memang tidak mengenyam pendidikan formal sebagai wartawan.



Ia lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikan strata magister di Melbourne Law School.



Terkait pekerjaannya sebagai jurnalis, Najwa Shihab mengaku pernah mendapat ancaman.



"Biasanya kalau habis ada tayangan yang super heboh atau ketika habis Catatan Najwa (acara yang dibawakannya) yang super keras," ujarnya.

