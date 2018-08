Aksi The Sacred Riana di America's Got Talent, Dikepung 'Kembarannya' Sampai Merayap ke Dinding

TRIBUNJABAR.ID - The Sacred Riana kembali tampil di babak perempat final America's Got Talent.



Penampilan The Sacred Riana diunggah oleh America's Got Talent di Youtube, Selasa (21/8/2018).



Awalnya The Sacred Riana muncul membawa kotak kayu.



Ia menghampiri keempat juri yang tengah duduk di meja juri.



Perempuan berambut panjang itu mengatakan ada seorang perempuan yang akan datang.



Kemudian, Riana membuka kotak dan memperlihatkan isinya.



The Sacred Riana memperlihatkan sebuah foto yang menggambarkan keempat wajah juri dan boneka yang terlihat kumal.



"She is coming for one of you. (Dia datang untuk salah satu dari kalian)," ujar Riana.



Setelah foto dilipat seperti semula, tangan Riana bergetar.



Ternyata wajah Mel B yang semula ada di dalam foto menjadi hilang.



Terlihat lubang di tempat yang seharusnya ada wajah Mel B.



Wajah Mel B yang hilang ternyata ditemukan di boneka yang ada di dalam kotak.



Saat Riana berjalan ke arah Simon Cowell, tiba-tiba saja bel yang ada di depan Mel B berbunyi.



Bel tersebut berbunyi dua kali yang menandakan perempuan yang dimaksud Riana akhirnya muncul.



Perempuan itu memakai pakaian yang hampir sama dengan Riana.



Bila Riana memakai baju berwarna merah, perempuan itu memakai baju berwarna hitam.

• The Sacred Riana Beraksi Lagi di AGT 2018, Dia Bikin Takut, tapi Satu Juri Minta Aksi Lebih Wow

• Aksi Terbaru The Sacred Riana Menggantung, Video yang Dipotong Americas Got Talent Dipertanyakan

Rambutnya hampir sama panjang seperti Riana.



Wajahnya ditutupi rambut. Ia memegang pundak Mel B.



Mel B tampak terkejut saat 'duplikat' Riana muncul.



Ia menutup mulutnya dan berusaha untuk tak melihat ke arah belakang.



'Duplikat' Riana langsung meraih boneka dengan wajah Mel B.



Terdengar lantunan mantra dari mulut perempuan di belakang Mel B.



The Sacred Riana berusaha mencegah duplikatnya.



Ia meneriakan kata berhenti, tangannya yang bergetar berusaha meraih sang 'duplikat'.



Sang 'duplikat' berhenti, ia menyerahkan boneka tersebut ke arah Riana.



"Leave her alone (Tinggalkan dia sendiri)," kata Riana sambil memeluk boneka.



Permintaan Riana kepada sang 'duplikat' tak diindahkan.



Justru, suasana semakin tegang karena sejumlah duplikat lainnya muncul dari arah penonton.

• Pro dan Kontra Vaksi Rubella, Ini Kata Bupati dan Wali Kota Tasikmalaya

• Fadli Zon Tutup Polling Pilpres 2019 yang Dibuatnya di Twitter, Ini Penyebabnya

Mereka mengepung Riana di atas panggung.



The Sacred Riana hanya bisa berjalan mundur.



Sekitar delapan 'duplikat' menyerbu Riana.



Mereka berjalan perlahan selayaknya zombie.



Tangan mereka menggapai-gapai Riana.



Saat para 'duplikat' itu semakin mendekat, kobaran api menyambar.



Mereka ketakutan dan menyingkir kecuali 'duplikat' yang muncul dari belakang Mel B.



Riana terpojok, di belakangnya hanya ada dinding.

aksi terbaru The Sacred Riana di America's Got Talent 2018 (YouTube/America's Got Talent)

Tak diduga, Riana justru merayap ke atas dinding.



Saat Riana hampir mencapai ujung teratas dinding, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan.



Penampilan Riana terhenti dalam video tersebut.



Sampai berita ini ditulis, pihak America's Got Talent belum mempublikasikan penampilan Riana yang lengkap di Youtube.



Meski begitu, Riana dinyatakan lolos ke tahap berikutnya.