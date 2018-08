The Sacred Riana Beraksi Lagi di AGT 2018, Dia Bikin Takut, tapi Satu Juri Minta Aksi Lebih Wow

Aksi terbaru The Sacred Riana di America's Got Talent 2018

TRIBUNJABAR.ID - The Sacred Riana kembali beraksi di America's Got Talent 2018, Selasa (21/8/2018).

Di babak perempat final ini, The Sacred Riana menampilkan aksi horor dengan konsep berbeda.

Bila biasanya Riana tampil sendiri atau dengan satu orang berpakaian yang hampir sama, kini dia membawa banyak 'kloningan'.

Dalam video yang diunggah channel YouTube America's Got Talent, Riana awalnya seolah muncul dari balik kain. Di depannya terdapat kobaran api yang kemudian padam saat Riana berdiri.

The Sacred Riana langsung berjalan ke arah para juri yang terdiri dari Simon Cowell, Heidi Klum, Mel B, dan Howie Mandel. Ia lalu berkata, "she is coming (dia datang)."

Gadis bernama lengkap Marie Antoinette Riana Graharani ini lantas membuka sebuah kotak yang ada di meja para juri.

Di dalamnya terdapat sebuah boneka dan secarik kertas.

Riana kemudian mengambil kertas yang ternyata merupakan foto para juri.

"She is coming for one of you (dia datang untuk satu orang di antara kamu)," ujar The Sacred Riana.

Ia kemudian melipat foto tersebut, tangannya pun bergetar.