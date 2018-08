Bahagia Karena Hamil, Raisa Nangis Dengar Detak Jantung Bayi di Kandungannya

TRIBUNJABAR.ID - Kabar bahagia datang dari pasangan Hamish Daud dan Raisa.



Melalui Instagram-nya, Raisa mengabarkan bahwa dirinya hamil.



Ia mengunggah foto bertuliskan rasa syukur dan perasaan tak sabar ingin bertemu anak yang dikandungnya.



"Alhamdulillah. Can't wait to meet our little light. Thanks everyone for your support & prayers.



(Alhamdulillah. Enggak sabar untuk bertemu cahaya kecil kami. Terimakasih atas dukungan dan doanya)," tulis Raisa.



Selain itu, Raisa juga mengunggah video di Instastory saat ia menunjukkan test pack kepada suaminya Hamish Daud.



Test pack tersebut menunjukkan dua garis yang menyatakan hamil.



Hamish seakan tak percaya lantas memeluk Raisa yang telah dinikahinya pada 3 September 2017.



"I think it means I'm preggo. (Aku pikir ini artinya aku hamil)," ucap Raisa dalam video tersebut.



Selain itu, Raisa dan Hamish juga mengunggah video terkait kehamilan di Youtube.



Mereka menyebut sang buah cinta dengan nama Little Light.

Dalam video tersebut, Raisa yang ditemani Hamis Daud memeriksakan kandungannya ke dokter.



Raisa melakukan tes USG untuk melihat sang buah hati.



Terlihat hasil USG dalam layar berwarna hitam putih itu.



Melihat hal tersebut, Hamish mencium kening sang istri yang tengah berbaring.



Selain melihat sang buah hati, mereka diperdengarkan detak jantung sang bayi.



Raisa langsung meneteskan air mata.



Ia menghapus air mata yang mengalir saat mendengar detak jantung bayi yang dikandungnya.



Sementara Hamish seperti takjub melihat hasil USG tersebut.



Ia menggenggam kedua tangan Raisa.



Pria berusia 38 tahun itu mengelus kepala sang istri dan mencium keningnya.



Keluarga Raisa dan Hamish juga turut senang mendengar kabar tersebut.

Mereka kaget dan memekik kegirangan.



Tak lupa mereka mengucap syukur dan berpelukan.



Penggemar Raisa dan Hamish juga memberikan ucapan selamat dan doa melalui kolom komentar.



"Kak seneng banget liatnya, selamat ya kak," tulis @putriastrarini.



"Maka nikmat manakah yag kau dustai...mba raisa disayang bnget sama Alloh mashaAlloh.... bersyukur ikut bahagia liatnya terharu nangis juga tdi neteskan air mata di yutup," kata @zuvyjkt.



"Congratulations kak yaya. semoga sehat sehat ya mommy and baby," ucap @anisaaprily10.

Lihat videonya di bawah ini