Mengenal Christian Kretschmar, Pria yang Nikahi Anggun, Umur 12 Tahun Sudah Belajar Musik

Kabar pernikahan penyanyi Anggun C Sasmi dengan kekasihnya, Christian Kretschmar mencuat ke publik.



Namun, kabar tersebut ternyata bukan sekedar gosip belaka.



Perancang aksesoris Rinaldy Yunardi membenarkan kabar Anggun C Sasmi menikah pada Kamis (16/8/2018).



"Iyah betulll," tulis Rinaldy singkat yang dikutip dari Kompas.com.



Rinaldy juga enggan berbicara banyak mengenai pernikahan penyanyi Indonesia yang sudah terkenal di kancah internasional itu.



"Maaf aku belum boleh banyak bicara," lanjutnya.



Pernikahan yang dilangsungkan oleh Anggun C Sasmi dan Christian Kretschmar dilangsungkan tertutup.



Melansir dari Grid.ID, upacara pernikahan Anggun dan Christian Kretschmar hanya dihadiri oleh keluarga dan beberapa sahabat.



Janji suci yang dilakukan oleh Anggun C Sasmi dan Christian Kretschmar digelar di Villa Omah Padi Ubud, Bali.



Tak sedikit dari publik yang belum mengetahui sosok Christian Kretschmar yang telah resmi menjadi suami dari Anggun C Sasmi itu.



Siapakah Christian Kretschmar yang sebenarnya?

Christian Kretschmar adalah seorang fotografer yang menetap di Prancis.



Selain itu, Christian Kretschmar juga seorang musisi.



Ketika berumur 12 tahun, Christian Kretschmar sudah belajar musik di Jerman.



Melansir dari situs pribadinya, Christian Kretschmar pernah menempuh pendidikan di Detmold University of Music.



Ia sering melakukan tur dengan sejumlah kelompok musisi lainnya.



Beberpaa musisi bekerja sama dengan suami Anggun C Sasmi ini.



Sebut saja Marianne Rosenberg, Pohlmann, Schiller, dan penyanyi sopran asal Finlandia yakni Tarja Turunen.

Christian Kretschmar mampu menguasai berbagai alat musik seperti keyboard, cello, dan bass.



Pria yang lahir pada 1968 itu sudah menggeluti dunia musik dan fotografi sejak 25 tahun yang lalu.



Meski begitu, Christian Kretschmar lebih menyukai bekerja sebagai freelancer musik dan fotografer.



Christian Kretschmar sering berpergian karena pekerjaannya sebagai fotografer.



Urusan foto, Christian Kretschmar lebih menyukai memfoto bangunan dan pemandangan.

Ia sering menjepret keindahan bangunan di kota seperti tempat parkir terbengkalai atau rumah bordil tua di Yunani.



Bila memfoto pemandangan, Christian Kretschmar menyukai pemandangan indah di langit seperti pesawat, cahaya matahari, dan langit malam.



Christian Kretschmar pernah mengadakan pameran fotonya pada 2016 dan 2017 di Paris, Prancis.



Ia membagikan foto hasil jepretannya di situs pribadi dan Instagram.



Dari jajaran karyanya di Instagram, ada beberapa foto Anggun C Sasmi yang terselip.

Ia memberikan keterangan manis pada foto-foto istrinya itu.



Bagi Anggun, pernikahannya dengan Christian Kretschmar adalah pernikahan yang keempat.



Sebelumnya, Anggun C Sasmi pernah menikah dengan Michel Georgea, insinyur Prancis yang bekerja di Indonesia.



Mereka menikah pada 1992 kemudian bercerai pada 1999.



Ia menikah untuk kedua kali dengan sarjana bidang politik Oliver Maury pada 2004 dan bercerai pada 2006.



Pernikahan yang ketiga, pada 2010 dengan penulis Prancis Cyril Montana.



Dari pernikahannya yang ketiga, Anggun C Sasmi dikaruniai seorang putri bernama Kirana Cipta Montana.

