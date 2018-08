Duet dengan Idola, Marion Jola Sempat Takut Lagunya Tidak Diterima Masyarakat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Marion Jola memberikan suatu gebrakan baru di single terbarunya yang berjudul Jangan.

Jika biasanya Marion Jola dikenal dengan suaranya yang seksi, di lagu Jangan, wanita yang akrab siapa Lala ini membawakan lagu ber-genre Pop R&B.

Remaja kelahiran Kupang, 12 Juni 2000, ini berkolaborasi dengan Rayi RAN.

Ia juga mengaku sangat menyukai lagu RAN.

Lala mengaku Ia sangat senang bisa mendapatkan kesempatan berkolaborasi dengan sang idola, apalagi lagu tersebut dibuat khusus untuk albumnya.

"It's such an honour for me (sebuah kehormatan bagi saya)," ujar Marion Jola di Jalan Asia Afrika, Rabu malam (8/8/2018).

Bisa bekerja sama dengan sang idola tidak membuat Marion Jola merasa tegang.

"Hal yang aku takutkan justru lagunya bisa diterima masyarakat apa enggak," ujarnya.

Proses pembuatan single terbarunya berjudul Jangan ini dilakukan begitu cepat.

"Prosesnya enggak lebih dari seminggu. Sehari bikin video klip besoknya photo shoot dan bikin cover," ujar Lala.

Lirik Jangan bukan mengisahkan tentang cinta yang mendayu, melainkan suatu romansa sederhana yang riang untuk menjawab suatu 'cinta coba-coba' di usia muda.

Saat ini Lala tengah mempersiapkan single keduanya yang akan segera rilis pada awal September.