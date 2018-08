The Groove Berhasil Bikin Penonton MLDSPOT Stage Bus Jazz Tour 2018 di Bandung Terbuai

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tak salah, MLDSPOT Stage Bus Jazz Tour 2018 menampilkan The Groove sebagai kojo talent dalam helatannya di Langit Lobby Paskal 23 Bandung, Sabtu (4/8/2018) malam.

Band yang digawangi Rieka (Lead Vocal), Reza (Lead Vokal), Arie Firman (Bass), Ari (Guitar), Tanto (Keyboard Synth), Ali (Piano), Rejos (Perkusi), dan Detta (Drum), itu langsung mengentak lewat tembang pembukanya yang berjudul Forever U'll Be Mine.

"Selamat malam Bandung, saya bangga bisa tampil kembali di Bandung yang telah membesarkan The Groove. Dan jangan lupa Bandung ini juga telah banyak melahirkan musisi jazz," tutur Rieka setelah menuntaskan tembang pembukannya.

The Groove saat tampil di MLDSPOT Stage Bus Jazz Tour 2018, di Langit Lobby Paskal 23 Bandung, Sabtu (4/8/2018) malam. (Tribun Jabar/Fasko Dehotman)

Sebelum membawakan nomor keduanya, Rieka juga mengakui bahwa sekarang Bandung terasa dingin. "Nah, bagi kamu-kamu yang merasa kedinginan karena apalagi sedang tidak ada pasangan, aku akan bawakan tembang spesial ini," ucap Rieka seraya membawakan tembang berjudul Sepi.

Suguhan apiknya benar-benar mendapat sambutan yang 'wow' dari ratusan penikmat jazz Kota Kembang yang hadir dan kota lainnya yang kebetulan sedang melancong di kota yang kini kerap dibalut hawa dingin.

Semakin malam, penonton yang hadir ternyata malah semakin banyak dan semakin bersemangat. Dengan konsep pertunjukan musik di atas bus, ditambah adanya floor area yang berumput sintetis serta sejumlah both-both dan foodtruck di seputar area penonton menjadikan suasana terasa lebih unik dan fresh, serta tak jarang The Groove berhasil mengajak penonton berdiri dan bernyanyi bareng.

Selain membawakan nomor hits lainnya seperti Katakan dengan Cinta, Bawalah Daku, Satu Mimpiku, dan Dahulu, band yang dibentuk 1997 ini juga membawakan tembang September milik Earth, Wind & Fire, Have Fun Go Mad milik Blair MacKichan dan I Believe I Can Fly milik R. Kelly. Sebagai penutup yang disambut begitu antusias oleh semua penkimat jazz yang hadir, The Groove membawakan lagu yang tak kalah hits, berjudul Khayalan.

Menanggapi kemeriahan MLDSPOT Stage Bus Jazz Tour 2018 di Bandung tersebut, Gunawan, Brand Communication MLDSPOT Jakarta, mengaku senang. Karena helatan tersebut sejalan dengan tujuan yang diharapkan MLDSPOT. Yakni untuk mengapresiasi para musisi Pop-jazz lokal dan musisi Pop-Jazz ternama Indonesia dengan menghadirkan konsep yang lebih dekat dengan penonton, sekaligus memanjakan para penikmat musik jazz dalam menikmati alunan musiknya.

"Bandung adalah kota kedua yang kami datangi setelah Kota Lampung. Di Bandung sendiri kami selenggarakan di dua tempat, yakni Pascal 23 dan Ciwalk. Khusus di Ciwalk musisi jazz ternama yang kami hadirkan adalah Maliq & D'essentials. Untuk daerah di Jawa Barat lainnya, akan kami adakan di Tasikmalaya dengan musisi jazz ternama Maliq & D'essentials juga," ujar Gunawan kepada awak media, di Langit Lobby Paskal 23 Bandung, Sabtu (4/8/2018) malam.