Mahfud MD Beberkan Kriteria Cawapres yang Cocok untuk Jokowi

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membeberkan kriteria cawapres yang cocok untuk Jokowi.

Menurutnya figur tersebut haruslah seorang negarawan yang memiliki visi membuat bangsa Indonesia lebih maju.

"Dia negarawan, tidak mempunyai dan tak terikat pada satu ikatan profesi, tak harus agamawan, tak harus militer dan ekonom, tapi orang yang bisa memikirkan kelangsungan (bangsa)," ujar Mahfud di Kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (31/7/2018).

Mahfud menuturkan, latar belakang pendidikan bukan menjadi prioritas bagi Jokowi dalam memilih cawapres.

Itu lantaran, dalam jajaran kabinet kerja dapat merepresentasikan semua jenis golongan dan kepentingan.

"Karena militer kan ada Panglima, ekonomi ada Menkeu, agama udah ada MUI ada Kemenag, masa semuanya jadi Presiden, pokoknya negarawan," katanya.

Selain itu Mahfud mangatakan cawapres Jokowi juga harus paham sistem demokrasi, sehingga dapat membantu pemerintahan dalam persoalan ketidakpuasan rakyat.

Sedangkan aspek terakhir yang harus dipertimbangkan betul oleh Jokowi adalah terkait kebijakan hukum.

"Tentu saja kebijakan hukum jangan main-main, keseluruhan persoalan ini di sektor apapun karena hukumnya nggak benar, bisa nggak bener juga yang lainnya," ucap Mahfud.(*)

