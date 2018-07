Rizal Ramli: Hanya Dua Orang yang Bisa Kalahkan Jokowi, Saya dan Anies Baswedan

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli berkelakar hanya ada dua tokoh di republik ini yang mampu mengalahkan dominasi Joko Widodo.

Dirinya sendiri dan Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Saya memang bercanda sama Anies, kalau ada kompetisi presiden yang fair, hanya dua orang yang bisa kalahkan pak Jokowi, satu Anies Baswedan, kedua, Rizal Ramli. Kalau yang lain masih ecek-ecek lah," ujar Rizal di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/7/2018).

Rizal juga berkelakar, bila seandainya Anies dan dirinya maju berduet di pilpres, itu karena mereka berteman sejak masih di bangku mahasiswa.

"I think its better for Indonesia. Tidak ada lagi model musuh-musuhan," kata Rizal.

Pakar ekonom itu juga mengatakan ada kesepahaman bersama Anies bahwa diperlukan sebuah langkah untuk mengubah dan membuat Indonesia lebih baik lagi ke depan.

Mereka sepakat Indonesia butuh perbaikan dan tidak bisa terus dibiarkan seperti keadaan sekarang ini.

"Kita berdua sepakat bahwa Indonesia tidak bisa begini terus, Indonesia harus di perbaiki, Indonesia bisa kok jadi negara hebat seperti negara lain, itu kesepakatannya," katanya.

Ungkapan tersebut secara terbuka disampaikan Rizal usai memenuhi undangan Anies Baswedan di Kantor Gubernur DKI, Balai Kota.

"Kami sendiri memang secara terbuka ingin mengubah Indonesia, itu motifnya," ujar Rizal.

