Ini Resep Kemenangan 8-0 Timnas U-16 Indonesia atas Filipina di Piala AFF

TRIBUNJABAR.ID, SIDOARJO - Timnas Indonesia U-16 menang besar atas Timnas Filipina U-16 dengan skor 8-0 pada laga perdana Piala AFF U-16 2018 Grup A di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Minggu malam (29/7/2018).

Delapan gol skuat asuhan Fakhri Husaini itu dicetak oleh Sutan Diego menit 3, Komang Teguh menit menit 19, Muhammad Fajar menit 32, Sutan Diego menit 45, Rendy Juliansyah menit 56, David Maulana 63, Amirudin Bagus menit 67 dan menit 73.

Bisa menang delapan gol tanpa balas menurut pelatih Fakhri Husaini itu karena skuat asuhannya menjalankan instruksi dengan baik.

Ditambahkan, pelatih asal aceh itu juga menyebut, kombinasi permainan yang ditunjukkan oleh skuat asuhannya juga hasil dari training center tang dilakukan selama beberapa waktu lalu.

"Kombinasi dan kerjasama antar pemain terjalin bagus, itu salah satu hasil dari training center," tambahnya.

Untuk menghadapi kompetisi ini, Timnas U-16 memang datang 4 minggu lebih awal ke Sidoarjo, itu dilakukan untuk mematangkan tim.

Sementara, pelatih Filipina, Reiji Hirata menilai kekalahan timnya tidak lain karena kekalahan postur dari pemainnya.

"Pemain kami kalah postur dengan pemain Indonesia, sehingga sering kalah duel, beberapa gol yang terjadi memang karena faktor itu," terangnya.

Ditambahkan, dirinya juga menyebut, para pemain yang diturunkan juga belum banyak pengalaman pertandingan Internasional.

Faktor lain yang juga mempengaruhi mental pemainnya adalah terjadinya gol cepat dari Indonesia.

"Mental pemain kamu juga sedikit down setelah terjadi gol cepat dari Indonesia," pungkasnya. (Amn/Khairul Amin)

