Cara Pasang Password di WhatsApp, Dijamin Gebetan Tak Bisa Lagi Ngintip Pesan

TRIBUNJABAR.ID - Keamanan informasi pesan yang dikirimkan melalui WhatsApp memang terjamin.



Sebab, WhatsApp memberlakukan aturan enkripsi end to end.



Ketika terenkripsi secara end to end, baik pesan, foto, video, suara, dokumen, status, dan panggilan diamankan dari kemungkinan jatuh ke tangan yang salah.



Enkripsi end to end Whatsapp memastikan hanya Anda dan orang yang berkomunikasi dengan Anda saja yang dapat membaca isi pesan yang telah dikirimkan.



Isi pesan tersebut bahkan tidak diketahui oleh pihak WhatsApp.



Pesan tersebut diamankan dengan kunci dan hanya Anda dan penerima pesan saja yang memiliki kunci spesial yang diperlukan utnuk membuka dan membaca pesan.



Hal tersebut terjadi secara otomatis. Anda tidak perlu mengaktifkan pengaturan tertentu.



Anda juga taidak bisa menonaktifkan enkripsi end to end.



Meski begitu, masih saja ada tangan jahil yang dapat melihat isi pesan Anda.



Seperti gebetan yang tidak percaya dan mengganggu privasi Anda.



Apalagi aplikasi WhatsApp tidak dilengkapi password ketika akan membuka aplikasi tersebut.

Sehingga, orang terdekat Anda dengan mudah mengintip isi pesan.



Tapi jangan khawatir, Anda bisa menggunakan aplikasi dari pihak ketiga.



Melansir dari Tirbun Jogja, berikut dua aplikasi yang dapat digunakan untuk memasang password pada WhatsApp.



1. WhatsLock



Aplikasi ini dapat Anda unduh di Playstore.



Setelah diunduh dan diinstall, Abda harus melakukan perizinan serangkaian pertanyaan.



Izinkan saja semua pertanyaan yang dajukan aplikasi tersebut.



Setelah itu, Anda dapat mengatur kata sandi ataupun pola yang diinginkan.



2. ChatLock+



Sama seperti WhatsLock, aplikasi ini juga tersedia di Playstore.



Perbedaannya, apliaksi ini bisa memasang password di berbagai media sosial kamu, jadi tak hanya untuk WhatsApp.

Aplikasi ini dapat digunakan untuk menyembunyikan obrolan di Facebook Messenger, Line, Twitter, Google+, Hangout, Viber, dan Telegram.



Setelah apliaksi diunduh dan dipasang, Anda akan diminta untuk mengatur empat digit pin.



Setelah membuat pin, Anda akan dibawa menuju halaman utama aplikasi itu.



Bila ingin mengunci WhatsApp, maka klik pilihan WhatsApp sehingga menjadi on.



Sembunyikan Story WhatsApp



Sudah lama aplikasi WhatsApp dilengkapi fitur Story WhatsApp.



Fitur tersebut memiliki cara kerja seperti aplikasi kompetitornya, yakni Instagram Story dan Snapchat.



Pengguna dapat curhat dalam bentuk foto dan video.



Fitur tersebut juga digunakan untuk menyebarkan informasi penting dalam berbagai bentuk atau bahkan sebuah link.



Bila pengguna belum mengotak-atik bagian pengaturan fitur ini maka isi Story WhatsApp dapat dilihat semua kontak.



Namun, tidak sedikit dari pengguna menginginkan privasi atas Story yang telah dibuat.

Pengguna tak ingin beberapa kontak mengintip isi Story tersebut.



Jangan khawatir, karena Anda bisa menyembunyikan dan mengatur kontak yang dapat melihat Story.



Melansir dari Tribun Jogja, berikut cara mengatur Story WhatsApp dengan mudah.



1. Buka aplikasi WhatsApp



2. Pilih bar status



3. Lalu klik menu pengaturan atau ikon tiga titik di pojok kanan atas



4. Pilih status privacy atau privasi status



5. Bila ingin menyembunyikan Story WhatsApp dari seseorang maka tinggal pilih my contacts except lalu pilih kontak yang dimaksud.



6. Bila ingin memilih hanya dengan siapa Story Whatsapp akan dibagikan maka pilih only share with kemudian pilih kontak yang diinginkan.



Gimana? Mudah bukan? Selamat mencoba!