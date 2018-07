Begini Cara Sembunyikan Story WhatsApp, Cuma Orang Tertentu yang Bisa Akses

TRIBUNJABAR.ID - Sudah lama aplikasi WhatsApp dilengkapi fitur Story WhatsApp.



Fitur tersebut memiliki cara kerja seperti aplikasi kompetitornya, yakni Instagram Story dan Snapchat.



Pengguna dapat curhat dalam bentuk foto dan video.



Fitur tersebut juga digunakan untuk menyebarkan informasi penting dalam berbagai bentuk atau bahkan sebuah link.



Bila pengguna belum mengotak-atik bagian pengaturan fitur ini maka isi Story WhatsApp dapat dilihat semua kontak.



Namun, tidak sedikit dari pengguna menginginkan privasi atas Story yang telah dibuat.



Pengguna tak ingin beberapa kontak mengintip isi Story tersebut.



Jangan khawatir, karena Anda bisa menyembunyikan dan mengatur kontak yang dapat melihat Story.

Melansir dari Tribun Jogja, berikut cara mengatur Story WhatsApp dengan mudah.



1. Buka aplikasi WhatsApp



2. Pilih bar status



3. Lalu klik menu pengaturan atau ikon tiga titik di pojok kanan atas



4. Pilih status privacy atau privasi status



5. Bila ingin menyembunyikan Story WhatsApp dari seseorang maka tinggal pilih my contacts except lalu pilih kontak yang dimaksud.



6. Bila ingin memilih hanya dengan siapa Story Whatsapp akan dibagikan maka pilih only share with kemudian pilih kontak yang diinginkan.



Gimana? Mudah bukan? Selamat mencoba!



Cara Mudah Rekam Voice Note



Bagi pengguna WhatsApp mungkin di antaranya malas menggunakan fitur rekam voice note.



Sebab, tombol mikrofon yang berfungsi untuk merekam harus ditekan selama rekaman berlangsung.



Hal tersebut membuat repot apalagi bila rekaman yang dibuat lama, bisa-bisa jempol jadi pegal.



Melansir dari Tribun Jogja, sejak bulan lalu Anda bisa menggunakan fitur baru terkait voice note.



Pada Senin (11/6/2018), WhatsApp resmi meluncurkan fitur baru sehingga penggunanya mampu merekam voice note dengan hands-free alias lepas tangan.



Caranya cukup mudah, lho. Yuk ikuti langkahnya di bawah ini.



1. Saat akan merekam suara, pengguna tekan tombol mikrofon



3. Kemudian geser atau swipe ke atas.



4. Akan muncul simbol gembok yang menandakan fitur hands-free berhasil dilakukan.



5. Setelah proses rekaman selesai, klik tombol kirim di sebelah kanan bawah yang bersimbol pesawat kertas.



Mudah bukan?

Bila Anda melakukan kesalahan dalam proses rekaman atau Anda ragu untuk mengirimnya, gunakan opsi gagalkan rekaman.



Berikut langkahnya



1. Setelah melakukan proses rekaman, klik tulisan cancel di sebelah kiri simbol pesawat kertas atau bisa gunakan cara geser ke kiri.



2. Pesan tersebut dijamin tak akan terkirim.



Fitur hands-free tersebut dapat digunakan bagi pengguna iOS dan Android.



Namun, Anda harus melakukan pembaruan di Playstore ke versi 2.18.177 dan di Apple App Store ke versi 2.18.61.