Warga Antusias Ikuti Audisi The Voice Indonesia di Bandung, Antrean Sudah Terjadi Sejak Pagi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - The Voice Indonesia kembali menggelar audisi di Kota Bandung.

Kali ini audisi dilaksanakan di Hotel Golden Flower, Jalan Asia Afrika No.15-17, Sabtu (14/7/2018).

Sejak pagi, ratusan orang sudah mulai antre untuk mengikuti audisi.

Untuk mengisi waktu menunggu giliran audisi, tak sedikit peserta yang memfaatnya dengan berlatih menyanyi sambil tetap berdiri di antrean.

Ada pula peserta yang memakai headphone untuk menyanyi sambil menghapal nada lagunya, dan tetap beradi di antrean.

Tak hanya itu, di antara peserta juga ada yang membawa alat musik sendiri, seperti gitar.

