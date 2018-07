Tak Hanya Oh In Kyun, Gomez dan Soler Pun Terkena Sanksi dari Komdis PSSI, Nih Sanksinya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Asisten Pelatih Persib Bandung, Fernando Soler mendapat hukuman berupa denda dan larangan berada di ruang ganti serta bench pemain sebanyak tiga pertandingan.

Soler mendapatkan sanksi setelah komisi disiplin (komdis) PSSI mengeluarkan surat keputusan bernomor 087/L1/SK/KD-PSSI/VII/2018 tertanggal 4 Juli 2018.

Sanksi ini didapat Soler pada saat Persib bertanding menghadapi Persija Jakarta karena dianggap bertingkah laku buruk.

"Merujuk kepada pasal 17 jo. pasal 41 ayat (1) Kode Disiplin PSSI, Sdr. Fernando Soler dihukum larangan larangan masuk ke ruang ganti serta duduk di bench sebanyak 3 (tiga) pertandingan, pada pertandingan Persib Bandung vs PSIS Semarang, tanggal 8 Juli 2018; Perseru Serui vs Persib Bandung, tanggal 12 Juli 2018; Persib Bandung vs Persela Lamongan, tanggal 16 Juli 2018 dan denda sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) karena telah terjadi

pelanggaran terhadap pasal 59 ayat (1) Kode Disiplin PSSI," tulis surat yang ditandatangai oleh ketua komite disiplin PSSI, Asep Edwin Firdaus.

Selain Soler, pelatih kepala Persib, Mario Gomez juga mendapat sanksi dari komdis PSSI.

Sama seperti Soler, Gomez dianggap bertingak laku buruk saat Maung Bandung menghadapi Macan Kemayoran.

Namun, hukuman Gomez lebih ringan karena hanya mendapat teguran keras.

Gomez mendapat teguran keras dan jika terjadi pelanggaran serupa, maka akan ada sanksi yang lebih berat.

Dengan demikian, terkait laga melawan Persija, tiga orang anggota tim Persib mendapatkan sanksi yakni Oh In Kyun, Fernando Soler, dan Mario Gomez.