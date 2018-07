Komikus Legendaris Pencipta Karakter Spiderman Meninggal Dunia pada Usia 90 Tahun

- Kabar duka menghampiri penggemar Spiderman Universe. Salah seorang pencipta (co-creator) karakter komik Spiderman dan Doctor Strange Steve Ditko meninggal dunia pada usia 90 tahun.Baru-baru ini kematian Steve dikabarkan ke seluruh dunia, kenyataannya ia meninggal akhir Juni lalu.Sesuai dengan caranya berkreasi, bekerja dalam kesunyian.Tanpa menjadi sorotan, Ditko diam-diam mendedikasikan hidupnya untuk seni dan menciptakan tokoh-tokoh terkenal.Dilansir dari Kompas.com, pihak kepolisian New York, AS, mengatakan bahwa Ditko ditemukan tidak sadarkan diri di apartemennya di Manhattan pada 29 Juni 2018 dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis yang datang ke tempat itu.Nama lelaki yang lahir pada 2 November 1927 di Johnstown, Pennsylvania, AS, tersebut mulai kondang berkat karya-karyanya di Marvel Comics pada awal 1960-an.Ketika itu dia bekerja sama dengan Stan Lee --yang belakangan menjadi pemimpin perusahaan-- dalam mencipta karakter-karakter komik, antara lain Spider-Man dan Doctor Strange Lee memang sosok yang memunculkan ide untuk membuat jagoan remaja berkekuatan laba-laba itu, menurut koresponden BBC di Amerika Utara, Chris Buckler.Namun, Ditko adalah sosok yang mewujudkan Spider-Man di atas kertas.Lengkap dengan kostum merah-biru dan tembakan jaring laba-laba dari pergelangan tangannya.Ia menciptakan Tokoh Spiderman bersama Stan Lee pada tahun 1960.Tokoh ini mendunia dan disukai banyak orang, ia mengerjakan Spider-Man hingga edisi 38.Dikabarkan Ditko berselisih paham dengan Stan Lee sehingga menyebabkan meninggalkan Marvel pada tahun 1966. Pindah ke DC, lalu kembali ke Marvel Setelah Steve Ditko pindah ke DC, ia menggambar karakter pahlawan bernama The Creeper.Steve tidak menyerah untuk mencari wadah untuk mengembangkan kreativitasnya di berbagai penerbit independen. Namun, pada tahun 1979 akhirnya Steve kembali ke Marvel