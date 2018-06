Bergerak di Bidang Seni, Ini Harapan Pesinden Rita Tila untuk Pemimpin Jabar yang Baru Nanti

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Nama Rita Tila, penyanyi asal Jawa Barat, tentu tidaklah asing untuk di telinga kita.

Memiliki suara emas dan pandai menyinden membuat wanita cantik ini semakin dikenal dengan karyanya.

Pengalaman Rita Tila di bidang kesenian Jawa Barat tidak perlu diragukan lagi.

Inul Daratista Kehilangan Cincin Berlian Rp 350 Juta, Tak Sadar Tangannya Ditarik Penonton https://t.co/pFEvGtKu6k via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) June 25, 2018

Rita sudah mengeluarkan lebih dari berkeliling mancanegara untuk memperkenalkan kesenian Sunda.

Festival yang pernah digelutinya yaitu Festival Tour Eropa bersama Samba Sunda, Asia Tour, Perwakilan Seniman Berprestasi Jawa Barat Goes To Amerika, Holland in Mundial Festival dan masih banyak lagi.

Jelang pilkada 2018, Rita Tila memiliki harapan kepada pemimpin Gubernur Jawa Barat.

"Siapapun yang menjadi Gubernur Jabar, semoga bisa membawa Jabar lebih maju dalam segala bidang, bisa mensejahterakan rakyatnya juga bisa konsisten dalam melakukan perubahan untuk Jabar," ujar Rita saat dihubungi Tribun Jabar melalui pesan singkat, Senin (25/6/2018).

Di hari pencoblosan, Rita Tila mengatakan, ia akan mencoblos di daerah Antapani.

Baca: Lezatnya Si Hitam Gurih Ayam Madu Khas Kedai Ayam Madu Sibangkong, Pakai Bumbu Rahasia!

Sebagai seniman atau praktisi Sunda, Rita Tila juga memiliki harapan kepada pemimpin Jawa Barat.

"Berharap kedepannya para musisi jawa barat bisa lebih aktif lagi untuk mempromosikan jawa barat hingga ke luar negeri," ucapnya.

Salah satu bentuk memajukan Jawa Barat, menurutnya, adalah lewat kesenian.

Apalagi Jawa Barat memiliki segudang budaya dan tradisi yang menjadi ciri khas sebuah daerah yang dikenal someah dan kreatif.

Baca: Lagi-lagi Mnet Bikin Kesal Netizen Lantaran Diduga Lakukan Evil Editing di Program Produce 48