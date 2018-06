Jelang El Clasico Indonesia Kontra Persija, Persib Bandung Tingkatkan Intensitas Latihan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menjelang laga kontra Persija Jakarta, Sabtu (30/6/2018), Persib Bandung terus meningkatkan intensitas latihan.

Pelatih fisik Persib, Yaya Sunarya mengatakan bahwa latihan sudah memasuki program complex training.

"Dalam artian kita buat kombinasi latihan fisik baik itu with the ball maupun without the ball," ujar Yaya Sunarya di Stadion Sport Jabar Arcamanik, Kamis (21/6/2018).

Saat memegang bola, kata Yaya, para pemain dituntut untuk bisa meningkatkan transisi saat menyerang maupun bertahan.

Baca: Bosan di Rumah? Yuk Nonton Pertunjukan Sirkus Taraf Internasional di Trans Studio Bandung!

Tim pelatih pun ingin terus melihat bagaimana mental para pemain ketika memegang bola maupun saat tidak menguasinya.

"Bagaimana mindset mereka mengubah secepat mungkin dengan aturan-aturan yang kita buat," ucapnya.

"Baik itu aturannya ketika jumlah sentuhan, aturannya ketika kita mau untuk finishing, aturannya mengenai transisi itu tadi," katanya.

Pada sesi latihan pagi ini di Stadion Sport Jabar Arcamanik, Kamis (21/6/2018), bek andalan Maung Bandung, Bojan Malisic sudah kembali bergabung.

Baca: Iriawan Dapat Dukungan Sesepuh dan Ulama Jabar

Meskipun sudah kembali, ia terlihat masih belum berlatih penuh bersama rekan-rekannya.

Pemain seleksi, Rafid Chadafi Lestaluhu, tampak masih bergabung bersama Billy Paji Keraf dkk.

Oh In Kyun yang sedang mengalami cedera pun masih berlatih terpisah.

Baca: Meski Ada Sesi yang Ditiadakan, Ridwan Kamil Tetap Nyatakan Rindu Siap Hadapi Debat ke-3

Sementara itu, Ezechiel N Douassel belum bergabung bersama Persib sejak latihan perdana.

Sejauh ini, hanya Febri Hariyadi, Aqil Savik, dan Ezechiel N Douassel yang absen.