Bak Diskotek Berjalan, Begini Menterengnya Angkot di Padang, Dilengkapi TV hingga CCTV

TRIBUNJABAR.ID - Angkot merupakan transportasi umum yang banyak ditemui di berbagai kota di Indonesia, tak terkecuali di Padang, Sumatera Barat.

Namun, jangan salah. Angkot di Padang berbeda dengan angkot di kota-kota lainnya.

Bila angkot lain tampilannya standar, moda transportasi umum di Padang ini dimodifikasi sedemikian rupa bak mobil-mobil di film The Fast and the Furious.

Desain mobil dibuat lebih ceper dan bagian body dihiasi beragam stiker. Baik itu berupa motif abstrak atau tulisan yang menjadi identitas angkot tersebut.

Ketika masuk ke bagian dalam angkot, penumpang bak berada di diskotek berjalan.

Bagaimana tidak, angkot-angkot di Padang dilengkapi sound system bersuara kencang.

Bahkan, ada juga angkot yang interiornya seperti mini bar.

Di sana terdapat bekas botol-botol minuman, televisi layar datar, lampu warna-warni, hingga kamera CCTV.

Dalam sebuah film dokumenter karya sutradara Agum Dwinanda berjudul Penguasa Jalanan di Kota Padang, seorang sopir angkot, Hendra menjelaskan, modifikasi angkot bertujuan untuk menarik perhatian penupang.

Menurut Hendra, para penumpang cenderung lebih menyukai angkot modifikasi daripada angkot standar. Hal tersebut kemudian berpengaruh pada pendapatan.