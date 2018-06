Kecelakaan Maut Menimpa Rombongan Umrah asal Jakarta di Madinah, 3 Tewas

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNJABAR.ID, MADINAH -- Kecelakaan maut menimpa rombongan umrah asal Jakarta. Tiga orang tewas dan empat orang luka berat dan ringan.

Kejadian tersebut disampaikan oleh Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, terjadi pada Minggu (18/6/2017) waktu Madinah.

"Terjadi kecelakaan di perjalanan di km 150 jalan Madinah Jeddah yang menewaskan tiga orang jama'ah Umrah sekaligus dan mengakibatkan empat orang luka berat dan ringan," ujar dia melalui keterangannya kepada Tribunnews.com, Senin malam (18/6/2018).

Dikatakan Dubes Maftuh, rombongan umrah Keluarga Azwar sedang menjalankan ibadah umrah sejak tanggal (5/6/2018) yang terdiri dari 7 orang, Azwar, Ibu kandung dari Azwar, isteri, adik dari isteri Azwar, dan tiga orang anak terdiri atas Lifia, Adel, dan Dea.

3 Korban meninggal adalah Ibu Frieda Said, 75 thn mertua Azwar, Ulfana Said 53 thn, Istri Azwar dan Elfina said 49 thn, adik ipar Azwar.

"Sedangkan luka berat berjumlah dua orang yaitu Azwar yang patah tulang rusak dan Anaknya Dea yang mengalami patah tulang belakang. Adel dan Lifia, anak Azwar mengalami luka ringan di tangan dan kaki," tutur Maftuh.

Maftuh mengatakan, menurut keterangan korban selamat Lifia binti Azwar dan Adel bin Azwar kejadian bermula dari mobil Toyota Hi Ace yang berisi 10 penumpang mengalami pecah ban berbarengan dengan badai pasir, sehingga mobil terguling beberapa kali.

"Sopir dan dua orang dari travel selamat dari kecelakaan. Korban meninggal berada di kursi tengah sementara Lifia dan Adel berada di kursi paling belakang," ujar Maftuh.

Dubes RI Maftuh didampingi Atase Kepolisian KBRI Kombes Fahruurazi dan staf Protokoler KJRI Jeddah, Afnan telah mengunjungi para korban di RS King Fahd Hospital Madinah untuk menyampaikan belasungkawa serta memberikan support.

Ia mengatakan akan membantu pengurusan jenazah dan memberikan pendampingan yang sakit sampai pemulangannya ke Indonesia.

"Muasasah ad-Dhuha yang menangani umroh juga ikut membantu pengurusan dokumen pengurusan korban wafat," kata Dia.

Ujar Dubes Maftuh, fenomena badai pasir sering terjadi di Arab Saudi dan mengingatkan para jamaah umrah untuk menggunakan mobil yang aman dalam berkendara.(*)