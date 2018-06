Ribuan Pengunjung Sudah Sambangi Glamping Rancabali Lakeside

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, CIWIDEY - Di musim libur lebaran kali ini, ojek wisata Bandung Selatan masih menjadi primadona wisata.

Salah satunya objek wisata Glamping Lakeside Rancabali, Kabupaten Bandung, yang ramai dikunjungi wisatawan.

Manager Pengembangan Wahana Wisata Glamping Lakeside Rancabali, Lutfi Noval, menuturkan, hingga H+3 libur lebaran, objek wisata ini sudah dikunjungi sekitar 10-11 ribu pengunjung dengan jumlah pengunjung rata-rata 200-300 pengunjung per hari.

Jumlah tersebut mengalami kenaikan 100 hingga 200 persen dari weekend biasa yang hanya 1500 per hari.

"Hingga H+3 jumlah pengunjung mencapai 10-11 ribu. Pengunjung mulai ramai di hari kedua lebaran, kemarin dan hari ini," ujarnya di lokasi.

Diakuinya, di hari yang sama, jumlah pengunjung tersebut menurun jika dibanding tahun lalu yang mencapai 14 hingga 15 ribu pengunjung.

Hal tersebut disebabkan masa libur lebaran dan libur sekolah anak-anak jauh lebih panjang dibanding tahun lalu.

"Menurun mungkin karena efek libur panjang sehingga masa liburannya terbagi. Kalau tahun lalu masa libur lebarannya stuck 3 hari saja, kalau sekarang lebih panjang," katanya.

Meski demikian, Lutfi optimis pihaknya masih bisa memenuhi target pengunjung seperti tahun lalu. Selain masa libur lebaran masih lama berakhir, Glamping Rancabali Lakeside juga menawarkan wahana-wahana baru yang unik dan menarik.

"Selain daya tarik utama Kapal Pinisi, kami juga memiliki wahana baru, salah satunya Pinisi View Point dengan balkon di atas Kapal Pinisi. Jadi bisa melihat pemandangan ke segala arah. Kami juga menawarkan promo ketupat dengan Rp 50 ribu per orang sudah bisa all in semua wahana," pungkasnya.

Menurut pantauan Tribun, ratusan pengunjung tampak memenuhi dek Kapal Pinisi Glamping Rancabali Lakeside yang menjadi daya tarik objek wisata ini.

Dilihat dari plat nomor kendaraan rata-rata pengunjung ini masih berasal dari Jabodetabek.

"Kebanyakan pengunjung dari luar kota seperti Jakarta, Bekasi, Bogor dari Bandung juga banyak. Selain itu ada juga dari Yogyakarta, Surabaya, dan Palembang saya lihat kemarin," pungkasnya.

