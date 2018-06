Video Via Vallen Goyang Dangdut bareng Marko Simic

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Penyanyi dangdut Via Vallen baru saja mengalami kejadian tak menyenangkan.

Dilansir dari Instagram resminya, Via mengunggah kegelisahannya akibat pelecehan seksual yang baru saja dialaminya.

Dalam Insta Story tersebut, Via menyebutkan bahwa ada seorang pemain sepak bola terkenal di Indonesia yang mengirimkan Direct Message tidak sopan kepadanya.

"I want you sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes," tulis Via.

Via Vallen dan Marko Simic jelas datang dari dua dunia yang berbeda.

Yang satu berkiprah di ranah hiburan musik dangdut, satunya sepak bola.

Tapi tak berarti antar public figure tidak saling mengenal.

Nah, Via Vallen tahu siapa Marko Simic dan juga sebaliknya.

Saat memeriahkan launching Liga 1 2018 yang digelar di Studio 5 Indosiar, Daan Mogot, Jakarta Barat, Senin (19/3/2018) lalu, Via Vallen sempat live Instagram.

Dalam tayangan live itu, ia sempat mengutarakan keinginan untuk foto bareng Marco Simic.