Via Vallen Dilecehkan Pesepak Bola Ternama Indonesia, Apa Isi Pesannya?

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Penyanyi dangdut Via Vallen baru mendapatkan pelecehan seksual oleh salah satu pesepak bola kondang Indonesia.

Hal tersebut terungkap saat Via Vallen melalui unggahan instastrory pada Selasa (5/6/2018).

Instastroy Via Vallen tersebut menuliskan, "Saya ingin kamu bernyanyi untuk saya di tempat tidur, menggunakan baju seksi."

Penyanyi 26 tahun itu menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengenal dan tidak pernah bertemu dengan seseorang yang mengirim pesan (direct message) Instagram.

Via Vallen pun mengunggah instasory kedua yang merupakan isi percakapan dengan sosok yang mengirim pesannya tersebut.

Via Vallen pada Senin (4/6/2018)." /> INSTASTORY VIA VALLEN screenshoot instastory Via Vallen pada Senin (4/6/2018). Via Vallen pada Senin (4/6/2018)." />

Penyanyi dangdut yang namanya dikenal luas dengan lagu 'Sayang' itu pun mengunggah foto dengan keterangan terkait postingan di instastorynya.

"Don't judge me! (jangan menilai saya), you know my name but not my story (Anda tahu nama saya tetapi tidak cerita saya)," tulisnya.

Unggahan Via Vallen tersebut mendapatkan simpati dari presenter kondang Liga 1, Sandra Olga.Sandra Olga memberikan komentar pada unggahan akun instagram tersebut.

"Not only you. Send my flower to you (Tidak hanya kamu. Mengirim bungaku untuk kamu)," tulis Sandra Olga.