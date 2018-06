Pesepak Bola Ini Dituding Lecehkan Via Vallen, Netizen Berang Rusuh Menghujat: Sopan Lah!

TRIBUNJABAR.ID - Pesepak bola andal asal Persija Jakarta, Marko Simic tengah dilanda kabar miring.

Marko Simic disebut-sebut melecehkan pedangdut ternama, Via Vallen.

Hal ini bermula dari unggahan Insta Story Via Vallen yang menyebutkan dirinya diperlakukan tak sopan oleh pesebak bola terkenal.

Berdasarkan pengakuan Via Vallen, perilaku tak sopan itu dilakukan melalu pesan yang diterima Via Vallen melalui Insta Story Instagram.

Via Vallen pun memamerkan tangkapan layar terkait percakapannya dengan pesebak bola tersebut.

Namun, identitas akun Instagram pesebak bola itu sengaja ditutupi.

Instagram (Kolase Tribun Jabar)

Kemudian, Via Vallen mengunggah potret dirinya yang tengah cemberut.

"Don't judge Me! you know my name but not my story (Jangan menilai saya! Anda tahu nama saya tapi tidak kisah atau hidup saya)," tulis Via Vallen melalui keterangan foto.

Unggahannya sontak menuai komentar beragam dari netizen, terutama penggemarnya.

Banyak netizen yang menuding pesepak bola itu adalah Marko Simic.