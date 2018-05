Paham Radikal Masuk Kampus, BNPT Petakan Dosen Diduga Anut Paham Radikal

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut paham radikal telah masuk ke lembaga-lembaga pendidikan.

Kasubdit Pengamanan Lingkungan BNPT, Rahmad Suhendro, mengatakan telah memetakan sejumlah dosen atau tenaga pengajar yang diduga memiliki paham radikalisme.

Pasalnya, jaringan dan operasi kelompok terorisme itu membaur berada ditengah-tengah masyarakat.

"Banyak merekrut pemuda menjadi titik perhatian kami. Karena mudah disusupi, dan anak sekolah juga. Bahkan universitas dan dosennya sudah tersusupi," ujar Rahmad, di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (31/5/2018).

The Sacred Riana Audisi America's Got Talent 2018, Semua Orang Bengong dan Penonton Histeris Ketakutan, Langsung 'Diusir' https://t.co/bUc26isD9A via @tribunjabar