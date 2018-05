Ini Satu Kebiasaan Salah Pengguna Motor Matic Saat Lalu Lintas Macet, Pas Buat Bekal Mudik

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Musim mudik segera tiba dan mengendarai sepeda motor matik memang masih menjadi pilihan banyak orang untuk bisa sampai di kampung halaman,

Enaknya mengendarai motor matic, pengendara cukup memutar tuas gas untuk berjalan, dan rem ketika berhenti, tanpa harus mengoperasikan kopling ketika pindah gigi.

Tetapi, ternyata dikutip Tribunjabar.id dari Kompas.com, masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh pengendara skutik.

Paling fatal, ketika melaju di jalan yang sedikit macet, selain bermain gas, tuas rem juga ikut ditekan, sehingga cepat merusak v-belt dan rumah CVT (continuously variable transmission).

"Itu kesalahan besar dan sampai sekarang banyak dilakukan oleh pengguna motor matik," ujar Wedijianto Widarso, General Manager Technical Service Division PT Astra Honda Motor (AHM) ketika berbincang dengan Kompas.com pekan lalu di kawasan Jakarta Selatan.

Wedi melanjutkan, apabila sering melakukan hal itu maka rumah CVT dan v-belt bisa cepat rusak.

