BREAKING NEWS: Pabrik Cokelat di Dayeuhkolot Terbakar, Api Masih Terus Membesar

Laporan Wartawan TribunJabar Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Api melalap habis bangunan gudang PT Delfie di Desa Sukapura, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Kamis (31/5/2018).

Kebakaran diprediksi terjadi sekira pukul 08.30 WIB dan melalap hampir seluruh bagian gudang.

