Selama Ramadan, Akan Ada 17 Kegiatan di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon Lho, Yuk Simak di Sini!

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Masjid Raya At-Taqwa, di Jalan Kartini, Kota Cirebon, telah menyiapkan berbagai program selama Ramadan.

Sedikitnya ada 17 kegiatan yang telah disiapkan At-Taqwa Centre Cirebon selaku pengurus Masjid Raya At-Taqwa.

"Kegiatan ini kami beri tagline Semarak Ramadan Penuh Hikmah atau disingkat SRPH," ujar Ketua Umum At-Taqwa Centre Cirebon, Ahmad Yani, saat ditemui di Masjid Raya At-Taqwa, Jl Kartini, Kota Cirebon, Rabu (16/5/2018).

Ia mengatakan, rangkaian kegiatan Ramadan itu sebagai bentuk syiar Islam yang dilaksanakan Masjid Raya At-Taqwa.

Seluruh kegiatan itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas ibadah puasa umat muslim di Kota Cirebon dan sekitarnya.

Beberapa kegiatan merupakan program lanjutan yang digelar sejak tahun-tahun sebelumnya.

Misalnya, salat tarawih ala Masjidil Haram, yakni one day one juz, yang telah berlangsung sejak 2010.

"Ada Study Islam Intensif atau SII juga, pengemasannya beda-beda," kata Ahmad Yani.

Ia mengatakan, tahun sebelumnya terdapat program At-Taqwa Goes to School.

Pada Ramadan kali ini, kegiatan itu berkembang menjadi At-Taqwa Goes to University dan Goes to Mall.

Selain menggandeng sekolah, At-Taqwa Centre Cirebon bekerja sama dengan universitas dan pusat perbelanjaan di Kota Cirebon untuk menggelar dakwah serta live performance berbagai hiburan bernuansa Islami.

"Ada juga tadarus on the street bersama beberapa komunitas anak muda. Kegiatannya sambil ngabuburit sebelum berbuka puasa," ujar Ahmad Yani.

Setiap harinya, selama Ramadan, Masjid Raya At-Taqwa juga menyediakan 500 paket makanan gratis untuk berbuka puasa