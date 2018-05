Dua Mahasiswi Unpar Berhasil ke Puncak Everest, Ucapkan Selamat Berpuasa untuk Muslim Tanah Air

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mimpi Fransisca Dimitri Inkiriwang (24) dan Mathilda Dwi Lestari (24) menggapai puncak Gunung Everest, menjadi kenyataan.

Keduanya berhasil menapakan kaki di puncak gunung tersebut.

Bukti Fransisca Dimitri Inkiriwang (24) akrab disapa Deedee dan Mathilda Dwi Lestari atau Hilda, memang benar sudah berada di sana, bisa dilihat dari video unggahan IG Mahitalaunpar.

Di dalam video pendek itu, keduanya memberikan ucapan selamat kepada warga Indonesia yang kini sedang menunaikan ibadah puasa Ramadhan.

Video itu diambil dalam perjalanan menuju puncak Everest.

Keduanya berdiri berlatar pegunungan, mengenakan jaket berwarna biru, lalu mengucapkan, "kami berdua mengucapakan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar sampai nanti Idulfitri tiba."

Diberitakan sebelumnya, pada Selasa (15/5) sore waktu Nepal, keduanya sudah mencapai Camp II di ketinggian 7.800 meter, yang dikenal para pendaki Everest sebagai zona kematian.

Dian Indah Carolina, anggota tim humas The Women of Indonesia's Seven Summits Expedition Mahitala Unpar (WISSEMU), mengatakan kedua pendaki dalam kondisi sehat saat mencapai camp yang berada di bawah tebing tinggi pada punggungan menuju puncak Everest (8.848 meter di atas permukaan laut).

"Kondisi sekitar Camp II dilanda hujan salju dan angin cukup kencang. Tapi kedua pendaki dalam kondisi fit dan tetap fokus untuk penyerbuan ke puncak dalam dua-tiga hari ini. Mohon doa agar mereka dapat mengibarkan Merah Putih di sana sesuai yang direncanakan," ujarnya.

