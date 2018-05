Nikmatnya Sajian Kampung Ramadan di Sheraton Bandung Hotel & Towers

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Suasana tradisional langsung terasa begitu memasuki Kampung Ramadan yang ada di Feast Restaurant Sheraton Bandung Hotel & Towers.

Diiringi lagu Sunda, berbagai stall makanan tampak menggugah selera untuk dicicipi.

Memasuki bulan ramadan, Sheraton Hotel menyiapkan berbagai hidangan istimewa yang bervariasi untuk anda dan keluarga dengan tema 'Kampung Ramadan'.

Marketing Communication Manager Sheraton Bandung Hotel & Towers, Aldo Kepank mengatakan sesuai tema yang ada, restoran didekorasi semenarik mungkin.

"Konsep kampung tradisional bisa terlihat dengan adanya saung-saungan, pernak-pernik tradisional, dan makanan tradisional," ujar Aldo, ketika ditemui di Jalan Dago No. 390, Senin malam (10/5/2018).

Feast Restaurant akan menyajikan berbagai sajian spesial berbuka puasa all you can eat buffet dengan beragam menu unik nusantara.

"Menu spesial yang dihadirkan adalah nasi goreng kurma, ayam bakakak, aneka pepes, aneka gorengan dan rebusan, dan aneka kolak," ujarnya.

iga bakar yang menggugah selera di Kampung Ramadan

Hal yang menarik adalah adanya live cooking di area barbeque station, noodle station, dan carving station yang akan memanjakan lidah Anda.

Selain itu, terdapat pula sajian paha kambing muda dan iga bakar parahyangan yang menjadi favorit.

Untuk bisa menikmati sajian paket buka puasa di Kampung Ramadan, cukup membayar Rp 190.000 setiap Minggu-Kamis, dan Rp 228.000 setiap Jumat dan Sabtu.

Nah, bagi anda yang tidak datang sendirian, ada penawaran menarik loh yaitu memesan tiga dapat gratis satu.

Bagi Anda yang ingin segera mendaftar, langsung saja cek media sosial dan website Sheraton Hotel Bandung & Towers yaa!