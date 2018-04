Penampilan Maria VS Abdul di Grand Final Indonesian Idol, Finalis Inilah yang Jadi Pemenangnya

TRIBUNJABAR.ID - Penampilan dari dua finalis Indonesian Idol pada malam tadi, Senin (23/4/2018), dibuka dengan penampilan solo masing-masing finalis.

Tentunya, aksi panggung yang disuguhkan oleh keduanya ini menentukan juara Indonesian Idol 2018.

Abdul tampil pertama dengan membawakan lagu Won't Go home Without You.

Juri mengatakan menyukai penampilan Abdul pada malam tersebut.

Bahkan Judika menyebut penampilan Abdul adalah sakral.

Bunga Citra Lestari berpendapat aksi panggung Abdul seksi.

Finalis Indonesian Idol yang memiliki banyak penggemar wanita ini juga dipuji oelh Ari Lasso.

Ari Lasso menyebut penampilan Abdul membius penonton.

Kemudian, penampilan kedua diisi oleh Maria yang membawakan lagu berjudul Stand Up for Love.

Penampilan Maria memuaskan para juri, bahkan mereka sampai memberikan standing ovation.