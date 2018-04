Oh In Kyun Sebut Persib Bandung Kian Percaya Diri Hadapi Persija Jakarta

Oh In kyun saat berlatih di Batam, Rabu (10/1/2018)

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Jenderal lapangan tengah Persib Bandung, Oh In Kyun, sukses menjadi pengatur serangan saat timnya bentrok melawan Borneo FC di Stadio GBLA, Sabtu (21/4/2018).

Pada laga itu, Oh In Kyun berduet dengan Hariono. Rekan duet Oh In Kyun di dua laga sebelumnya, Dedi Kusnandar absen karena cedera.

Kerja sama Oh In Kyun dan Hariono mampu menjaga keseimbangan lini tengah Maung Bandung.

Duet ini membantu Persib Bandung menang telak 3-1 atas Pesut Etam.

Oh In Kyun, pemain asal Korea Selatan itu tampil impresif sepanjang pertandingan.

Bersama Hariono, Oh In Kyun bahu-membahu mengalirkan bola ke lini pertahanan Borneo FC. Hasilnya, Maung Bandung mampu mencetak tiga gol ke gawang tim Pesut Etam.

Ditemui seusai pertandingan, Oh In Kyun mengaku bersyukur timnya berhasil meraih kemenangan dan sukses mengamankan tiga poin di kandang.

